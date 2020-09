Incendio Roma, grosso rogo di rifiuti presso via Foro Italico: enorme colonna di fumo nero e disagi alla circolazione [FOTO]

Diverse pattuglie del II Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute per un incendio divampato nel pomeriggio tra via del Foro Italico e via Foce dell’Aniene, all’altezza del ponte della ferrovia, a Roma. Si tratta di un incendio di rifiuti di vario genere che ha prodotto una grossa nube di fumo nero sulla zona (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non sembrerebbero coinvolte persone, abitazioni o strutture industriali. Il forte fumo ha provocato disagi alla circolazione stradale sulla adiacente tangenziale, mentre e’ stata interrotta la circolazione sulla linea ferroviaria Roma – Viterbo.