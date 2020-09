Incidenti in montagna: 2 alpiniste bloccate a 2.800 metri di quota in Trentino, soccorse nella notte in Trentino

Erano rimaste incrodate a circa 2.800 metri sulla Torre d’Ambiez nelle Dolomiti di Brenta, in Trentino, a causa un errore di valutazione ma la disavventura di due alpiniste residenti in Lombardia ha avuto lieto fine.

Le due alpiniste, di 35 e 33 anni, nella seconda calata in corda doppia, si sono trovate in una posizione sfasata rispetto alla consueta via di discesa e non sono piu’ riuscite a tornare a valle. Rimaste bloccate in parete, le alpiniste hanno lanciato l’allarme attorno alle ore 20 di ieri venendo recuperate, incolumi, alle ore 3 da una squadra di sette uomini del Soccorso Alpino e Speleologico di San Lorenzo in Banale.