Incidenti in montagna: donna precipita in dirupo e muore in Valtellina

Una donna dall’apparente eta’ di 50 anni, priva di documenti, e’ precipitata oggi alle 10.30 in localita’ Le Corne, nel territorio comunale di Piateda (Sondrio) ed e’ morta. Secondo le prime informazioni, e’ scivolata in un dirupo. Non e’ escluso stesse cercando funghi quando e’ avvenuta la disgrazia.

Il recupero del cadavere e’ in corso a cura dei militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio con gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Informati i carabinieri e il magistrato ha autorizzato la rimozione della salma.