Incidenti in Montagna: escursionista trovato morto nel Bresciano

Poco prima di mezzogiorno i Vigili del Fuoco, i volontari del Soccorso Alpino e i Carabinieri hanno trovato senza vita in località Crusal in territorio di Botticino (Brescia) un 67enne: l’uomo era uscito ieri mattina per fare trekking sui sentieri delle montagne ma non aveva più fatto ritorno a casa.

I soccorritori hanno escluso la morte violenta e hanno trasportato il corpo a valle.