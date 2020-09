Incidenti in Montagna: precipita per 400 metri in valle Brembana, morto 22enne

Tragico incidente oggi in valle Brembana, sul Monte Venturosa, tra i territori di San Giovanni Bianco e Camerata Cornello: un giovane di San Giovanni Bianco è morto precipitando per circa 400 metri in un dirupo. Il 22enne era impegnato in una escursione con due amici.

Sul posto il 118 ha inviato l’elisoccorso, ma l’equipe non ha potuto far altro che constatare il decesso.