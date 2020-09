Incidenti in Montagna, tragedia sul Pasubio: escursionista 24enne precipita per oltre 150 metri, morto

Un giovane escursionista americano è morto dopo essere precipitato per oltre 150 metri dalla Strada delle Gallerie sul Pasubio: 24enne, che si trovava con un amico all’uscita della 23ª galleria, avrebbe perso l’equilibrio sul bordo della scarpata, cadendo nel vuoto.

Scattato l’allarme, l’elicottero di Verona emergenza ha effettuato una ricognizione e ha individuato il corpo in uno dei numerosi canali a 1.500 metri di quota: con una squadra del Soccorso alpino di Schio, ha imbarcato un soccorritore in supporto alle operazioni e lo ha calato con un verricello di 30 metri assieme al tecnico di elisoccorso dell’equipaggio.

La salma è stata recuperata utilizzando il verricello, per essere trasportata al Rifugio Balasso ed essere poi affidata al carro funebre.