Incidenti in Montagna, Alto Adige: climber precipita per 200 metri e muore sullo Sciliar

Questa mattina un climber ha perso la vita mentre stava scalando lo Sciliar in Alto Adige.

Stava procedendo lungo la Burgstallkante, quando ha perso l’appiglio precipitando per 200 metri: è morto sul colpo.

Il corpo è stato recuperata dal soccorso alpino in collaborazione con l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites.