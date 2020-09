Incidenti in Montagna: cercatore di funghi cade e muore in Valtellina

Incidente sulle Alpi Orobie, a circa 400 metri di quota, nel territorio comunale di Forcola (Sondrio): recuperato il corpo senza vita di un cercatore di funghi di 49 anni.

L’uomo aveva raggiunto l’imbocco della Valtartano per cercare i porcini, accompagnato in auto dal figlio e poi, a un certo punto, non ha più risposto al cellulare.

I familiari hanno lanciato l’allarme e sul posto si sono portate le squadre del Sagf della Guardia di Finanza di Sondrio e del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna con i vigili del fuoco.

L’uomo è scivolato da un sentiero finendo in un dirupo.