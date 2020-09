Incidenti montagna: precipita per 200 metri, morto 71enne

Un uomo di 71 anni è morto oggi precipitando sul monte Avert, nel territorio di Gromo, nel Bergamasco. L’uomo è precipitato per duecento metri, riportando ferite fatali. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118 e il Soccorso alpino.

Il settantunenne, bergamasco di Cenate Sopra, si trovava lungo il tracciato della pista Avert a Gromo con la moglie e un amico, quando avrebbe messo un piede in fallo: è così precipitato in una scarpata per circa 200 metri. Immediati i soccorsi, l’uomo è deceduto a causa dei gravi traumi provocati dalla caduta. La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.