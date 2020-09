Influenza, Ricciardi: “Abbiamo aumentato le dosi di vaccino, sufficiente a chi necessita”

“Con quasi 20 milioni di dosi possiamo vaccinare una quantita’ importante, soprattutto le persone che lo necessitano senza se e senza ma. Ovvero gli operatori sanitari e i lavoratori di pubblica utilita’ e tutte le categorie fragili, per eta’ o malattia. Questo lo possiamo fare“. Lo ha spiegato a Buongiorno su Sky TG24, Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Salute, rispondendo alla domanda se il vaccino arrivato alle regioni sia o meno sufficiente per vaccinare la popolazione. “Abbiamo aumentato enormemente l’approvvigionamento” ma in questo campo molto competitivo “tutti i Paesi del mondo si sono mossi”. Con quello disponibile, ha aggiunto “non potremo vaccinare tutti gli italiani ma una parte consistente, e questo aiutera’ a limitare la circolazione del virus influenza”.