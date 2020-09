Influenza, Richeldi (Gemelli): “Inverno sarà momento difficile, vaccinazione chiave”

L’inverno “sarà un momento difficile: gli ospedali vanno tutti gli anni sotto pressione, avremo l’epidemia influenzale, e credo che” la riunione del Cts di domani sarà occasione per parlare dell’importanza della vaccinazione influenzale e antipneumococcica”, non solo per le categorie a rischio. Lo ha detto Luca Richeldi, direttore dell’Uoc di Pneumologia del Policlinico Gemelli Irccs di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico sull’emergenza coronavirus, ospite di ‘SkyTg24’.

Richeldi commenta poi lo studio del Monzino sull’effetto della vaccinazione antiinfluenzale e Covid-19. “Sono dati molti interessanti: nei pazienti immunizzati il sistema immunitario è più preparato a difendersi da questo virus. Ma al di là di questo vantaggio ulteriore, già solo il fatto di proteggersi dall’influenza è un motivo sufficiente” per fare il vaccino.