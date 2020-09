Influenza, l’associazione distributori: “Difficoltà nel rifornimento vaccini, servono garanzie”

“Il rischio concreto di carenza di vaccini antinfluenza dovuto all’incremento delle richieste delle Regioni per i soggetti più a rischio ha reso difficoltosi i rifornimenti da parte dei produttori al canale distributori intermedi-farmacie, attraverso il quale viene dispensato annualmente più di un milione di dosi”. E’ quanto affermano l’Associazione distributori farmaceutici (Adf) e Federfarma Servizi, in una nota nella quale “auspicano che la distribuzione intermedia venga sempre integrata nelle strategie nazionali di assistenza farmaceutica a tutela della popolazione” e chiede “che si attuino tutte le garanzie per assicurare le forniture di vaccini antinfluenzali ai magazzini delle nostre strutture, il coinvolgimento dei quali è indispensabile affinché le dosi necessarie giungano attraverso le farmacie e i medici a tutta la cittadinanza”.

“L’imminente prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale – sottolineano – riveste un ruolo fondamentale anche nel quadro della lotta contro la pandemia, e sarà perciò ancora più importante vaccinarsi contro l’influenza stagionale onde evitare che si generi confusione con il contagio da Covid-19“.

Adf e Federfarma Servizi esprimono, quindi, “apprezzamento per l’iniziativa del ministero della Salute che, accogliendo l’appello delle associazioni dei farmacisti, ha tempestivamente convocato un tavolo per affrontare il tema e garantire la disponibilità dei vaccini antinfluenzali anche ai cittadini che, pur non rientrando nelle categorie a rischio, intendono comunque vaccinarsi in regime privato nelle farmacie territoriali”. Auspicando che “si giunga rapidamente a risolvere ogni criticità“, i distributori intermedi ribadiscono di essere “come sempre disponibili, in un’ottica di sistema, a concordare con le istituzioni e le associazioni del tavolo una soluzione condivisa, e garantiscono come sempre l’impegno al fianco dei farmacisti e delle farmacie del territorio per il più efficiente servizio a tutela della salute di tutti i cittadini”.