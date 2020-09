Influenza, i farmacisti: “Sulle dosi dei vaccini farmacie e Ministero al lavoro per una soluzione”

Nel nuovo incontro, tenutosi oggi tra i rappresentanti del Ministero della Salute, della Federazione degli Ordini dei farmacisti (Fofi), di Federfarma e Assofarm per discutere della disponibilità dei vaccini antinfluenzali nelle farmacie ”il ministero ha attivato i dovuti canali per trovare entro i prossimi giorni una soluzione che consenta di rispondere ai bisogni della popolazione non compresa nelle categorie a rischio”. E’ quanto si legge in una nota congiunta delle tre associazioni di categoria.

”I rappresentanti dei farmacisti e delle farmacie hanno naturalmente convenuto sulla necessità di assicurare la massima copertura possibile contro l’influenza stagionale alle categorie a rischio – bambini, anziani e malati cronici. Hanno altresì ribadito -si legge- l’importanza di poter garantire, ai fini di limitare la circolazione del virus influenzale, analoga copertura alla popolazione attiva: le persone che ogni giorno si recano al lavoro, frequentano i mezzi pubblici e hanno una più intensa vita di relazione.

E’ senz’altro un fatto positivo che le Regioni abbiano deciso di destinare una parte di vaccini alle farmacie, ma la quantità prevista -circa 250.000 dosi – è assolutamente insufficiente – ribadiscono – a raggiungere questo obiettivo, soprattutto quest’anno, quando si prevede un notevole aumento della richiesta, che potrebbe raggiungere 1,5 milioni di dosi rispetto a una media di circa un milione”. Fofi, Federfarma e Assofarm nella nota ”ringraziano il Ministro Speranza per l’impegno dimostrato e auspicano che si giunga al più presto a una conclusione positiva a vantaggio innanzitutto della tutela dei cittadini”.