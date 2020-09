Inizia una settimana di forte maltempo: temporali sparsi da Nord a Sud, piogge torrenziali in Piemonte e sui Castelli Romani [DATI]

Inizia una settimana di forte maltempo sull’Italia, già oggi sferzata da temporali di forte intensità. La regione più colpita è il Piemonte, dove tra la notte e il primo mattino si sono verificate piogge torrenziali tra le province di Torino e Biella, come testimoniato dagli accumuli pluviometrici: 81mm a Salassa, 64mm a Netro, 55mm a Cerrione, 42mm a Villanova Canavese, 41mm a Buzzano, 29mm a Corio e Mongrando.

Alle ore 15 di oggi, lunedì 21 settembre, forti temporali colpiscono a macchia di leopardo la penisola. I più intensi si stanno abbattendo su Emilia Romagna orientale, Marche, Umbria meridionale, Lazio, Puglia, Basilicata meridionale e Sicilia orientale. Forti temporali si stanno verificando anche al largo di Napoli e intorno a Roma. Segnaliamo i 75mm caduti a Rocca Priora, sui Castelli Romani, 27mm a Guidonia Montecelio, 24mm a Formia. A Guidonia Montecelio, il forte maltempo in atto ha provocato numerosi disagi con strade allagate e tombini scoperchiati.

In virtù dal maltempo che sta avanzando al Nord, assistiamo a grandi differenze di temperatura tra Nord e Sud Italia. Dai +19°C del Nord-Ovest, infatti, si passa ai +34°C al Sud, in particolare in Calabria. Alle ore 15:10, c’erano: +19°C a Vignale Monferrato, Corio, Guidonia Montecelio, +20°C a Viterbo, Tivoli, +22°C a Torino, Piacenza, +23°C a Massa, +24°C a Sorrento, +25°C a Roma, +31°C a Cosenza, +32°C a Palermo, +34°C a Torano Castello.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: