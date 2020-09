Scuola, è il giorno del nuovo inizio in Italia e Romania. Il calendario con tutte le feste e l’ipotesi DAD per le allerta meteo

Il grande giorno è arrivato. Oggi, Lunedì 14 Settembre, ricomincia la scuola in Italia e in Romania: una giornata importantissima perchè quest’anno la scuola non riapre soltanto dopo la consueta pausa estiva, ma anche dopo la lunga precedente chiusura per il lockdown da Coronavirus. I ragazzi, quindi, tornano in classe più di sei mesi dopo l’ultima volta. E doodle ha deciso di dedicare un bellissimo doodle proprio a Italia e Romania.

In realtà non in tutte le Regioni d’Italia la scuola ricomincia proprio oggi. Le Regioni, infatti, hanno piena autonomia sul calendario scolastico e ci sono 9 Regioni che hanno preso una scelta differente rispetto a quella del Governo centrale, a cui invece si sono adeguate tutte le altre. Si tratta di Trentino Alto Adige (già iniziate il 7 settembre), Marche (15 settembre), Friuli Venezia Giulia (16 settembre), Sicilia (22 settembre), Abruzzo, Campania, Calabria, Puglia e Basilicata (24 settembre).

Sempre in autonomia, le Regioni hanno adottato differenti chiusure in base alle festività nazionali della stagione:

domenica 1 novembre 2020: Tutti i Santi;

martedì 8 dicembre 2020 : Immacolata Concezione,

venerdì 25 dicembre 2020: Natale;

sabato 26 dicembre 2020: Santo Stefano;

venerdì 1 gennaio 2021: Capodanno;

mercoledì 6 gennaio 2021: Epifania;

domenica 4 aprile 2021: Pasqua

lunedì 5 aprile 2020: Lunedì dell’Angelo (Pasquetta);

domenica 25 aprile 2021: Festa della Liberazione;

sabato 1 maggio 2021: Festa del Lavoro;

mercoledì 2 giugno 2021: Festa nazionale della Repubblica.

Alla luce di queste date, le vacanze di Natale sono state fissate un po’ ovunque dal 23 dicembre al 6 gennaio, eccezion fatta per Liguria, Toscana ed Emilia Romagna dove il 23 dicembre si andrà ancora in classe e le scuole chiuderanno il 24 per le vacanze di natale, e del Trentino Alto Adige dove invece l’ultimo giorno dell’anno sarà il 20 dicembre.

Soltanto in Veneto (dal 24 al 26 Febbraio) e in Piemonte (dal 13 al 17 Febbraio) sono previste le vacanze per il Carnevale.

Le vacanze di Pasqua saranno invece in tutte le Regioni dall’1 al 6 aprile.

Non sono previste altre interruzioni. La fine delle lezioni è fissata in tutte le Regioni tra il 6 e il 12 giugno.

Molte strutture si sono già organizzate per usufruire della Didattica a Distanza in caso di eventuali chiusure per i casi positivi al Coronavirus e anche nei giorni di allerta meteo.