Intensa eruzione del vulcano Sangay in Ecuador: colonna di ceneri alta 10 km, diverse province in allerta [FOTO]

Intorno alle 3 di notte ora locale di domenica 20 settembre, è stata osservata una intensa eruzione del vulcano Sangay, in Ecuador: lo ha riferito l’Istituto Geofisico del Paese.

Sono state allertate diverse province ecuadoriane perché la nube di cenere si è dispersa in direzione est e ovest, generando ricadute in aree popolate.

Le zone più colpite risultano Chimborazo e Bolívar, poi in misura minore Los Ríos, Guayas, Manabí e Santa Elena.

L’Istituto Geofisico della Scuola Politecnica Nazionale ha riferito che sta monitorando l’attività nel vulcano, fornendo aggiornamenti su eventuali variazioni.

L’Istituto ha riferito di avere registrato esplosioni ed emissioni di ceneri molto più energiche di quelle osservate nei mesi precedenti: una grande nube di cenere si è innalzata per 6-10 km al sopra del cratere del vulcano, con la parte più alta in direzione est, mentre la parte inferiore si è diretta a ovest.

Sangay è uno stratovulcano costantemente attivo: si trova nella Provincia di Morona-Santiago.