La California assediata gli incendi: “Situazione mai vista prima, è l’impatto dei cambiamenti climatici”

La California è assediata da almeno 27 “grandi incendi” che stanno impegnando oltre 19mila vigili del fuoco.

“Non abbiamo mai visto incendi simili prima“, ha dichiarato all’Afp Darrell Roberts, uno dei responsabili dei pompieri.

I roghi hanno già distrutto oltre 20mila km quadrati e ucciso più di 30 persone sulla costa occidentale.

Secondo Roberts, la portata storica degli incendi boschivi diventerà la norma: “Ogni anno le temperature aumentano, stiamo battendo nuovi record e il clima sta diventando sempre più secco. Questo è ciò che so come vigile del fuoco che è sul campo da vent’anni. Il cambiamento climatico ha un impatto diretto. È ovvio per me. E non ne vediamo la fine“.