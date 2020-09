Le notti internazionali della Luna 2020: si rinnova l’appuntamento pugliese promosso dalla NASA

Dal 2010 si rinnova su scala mondiale l’International Observe The Moon Night, evento promosso dalla NASA e dedicato all’osservazione della Luna. Anche per questa 11.ma edizione la SOCIETA’ ASTRONOMICA PUGLIESE, rappresentanza dell’Unione Astrofili Italiani, accoglie l’invito rivolto alle associazioni di appassionati e organizza in PUGLIA sabato 26 e domenica 27 settembre due serate pubbliche posizionando i propri telescopi.

A CASSANO DELLE MURGE, SABATO 26 settembre, presso l’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DELLA MURGIA (Borgo Solinio) dove, oltre alle osservazioni ai telescopi, sarà possibile stendersi sul prato e, grazie alla guida descrittiva e all’uso dei laser, osservare al buio il cielo stellato, riconoscere le stelle e ascoltare le storie della Luna e delle costellazioni. Sarà, inoltre, possibile visitare la mostra fotografica Nasa Apollo 11 (realizzata per ricordare il 50° del primo sbarco umano sulla Luna) e sarà posizionato il grande globo lunare di Apollo 50th per consentire ai bambini presenti la foto da astronauta. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione via whatsapp al 3392929524.

A CASTEL DEL MONTE, in occasione delle GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2020 e grazie alla DIREZIONE REGIONALE MUSEI PUGLIA e alla DIREZIONE DI CASTEL DEL MONTE, DOMENICA 27 settembre a partire dal tramonto e fino alle 22,00, un osservatorio astronomico sarà allestito sulla spianata del celebre Monumento federiciano.

Per l’occasione, l’impianto luci che illumina il Castello sarà disattivato trasformando CASTEL DEL MONTE nel più bell’osservatorio astronomico del mondo e della storia.

L’accesso alla spianata, ove saranno posizionati i telescopi per l’osservazione astronomica, è LIBERO e GRATUITO mentre per visitare il Castello, nel rispetto delle prescrizioni covid-19, è necessario prenotarsi sul sito Nova Apulia https://buy.novaapulia.it/. In caso di copertura nuvolosa o maltempo ciascun evento sarà annullato.