Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a domenica 13 Settembre: settimana di rovesci e temporali sparsi

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a domenica 13 settembre 2020.

Domani al Nord al mattino nubi basse sulle regioni centroccidentali e sui rilievi montuosi, con locali deboli piovaschi sui rilievi alpini occidentali; bel tempo sul resto del settentrione. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosita’, a partire dalle aree pianeggianti, con in serata ancora addensamenti bassi su Alpi e Prealpi e cielo sereno sul resto del nord. Centro e Sardegna: nuvolosita’ irregolare a tratti intensa sulla Sardegna con associati rovesci sparsi, specie sull’area centromeridionale; cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti piu’ consistenti a ridosso dell’appennino e lungo le coste di toscana meridionale e Lazio al mattino. Sud e Sicilia: molte nubi sulla Sicilia con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Nubi in graduale diradamento dal tardo pomeriggio con successivo cielo stellato; altrove alternanza di schiarite ed annuvolamenti, con maggiori addensamenti a ridosso dei rilievi ed associati isolati rovesci, specie sul versante tirrenico. Temperature: minime in calo su Friuli-Venezia Giulia, Veneto e aree appenniniche centromeridionali, in rialzo su Alpi occidentali, regioni tirreniche, Umbria e Puglia salentina, stazionarie altrove; massime in diminuzione sulle aree appenniniche, Sicilia e Sardegna orientali, in aumento sul resto del nord e sul resto delle regioni tirreniche, stazionarie altrove. Venti: da deboli a moderati settentrionali su Liguria e coste adriatiche; deboli orientali sulla Pianura Padana; in prevalenza deboli variabili altrove. Mari: molto mossi Mar Ligure, mare e canale di Sardegna ma con attenuazione del moto ondoso; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Mercoledì 9 al Nord: al mattino addensamenti bassi su Alpi e Prealpi e cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione. Dal tardo mattino aumento della nuvolosita’ cumuliforme sui rilievi alpini occidentali, con rovesci o temporali sparsi, ed aumento delle velature sul resto del nord-ovest. In serata estensione della nuvolosita’ cumuliforme anche a Liguria e Piemonte meridionale, e delle velature al resto della Pianura Padana. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento dal tardo mattino delle nubi cumuliformi sulle aree interne della Sardegna, in estensione dal pomeriggio anche al resto dell’isola, dove avremo rovesci o temporali sparsi. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso, con al piu’ formazione di nubi cumuliformi sparse su Sicilia e Calabria tirreniche, accompagnate da deboli rovesci o temporali sparsi, nelle ore centrali della giornata. Temperature: minime in aumento su aree alpine e prealpine, liguria centrale, Sardegna centroccidentale ed aree costiere tirreniche centrali, in diminuzione in pianura padana, regioni adriatiche centromeridionali e sulla Sicilia, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione lungo le aree costiere tirreniche centromeridionali, in aumento sul resto del Paese. Venti: deboli variabili, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste, nelle ore centrali della giornata. Mari: da mossi a molto mossi mare e canale di Sardegna, Ionio e Adriatico meridionale, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Giovedì 10: molte nubi compatte sulla Sardegna e sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi; estese e spesse velature sul resto del nord, Toscana e Lazio settentrionale, con deboli piogge o rovesci a ridosso delle aree appenniniche, nelle ore centrali della giornata; bel tempo sul resto del Paese.

Venerdì 11: molte nubi compatte sulle aree alpine, prealpine e sulle due isole maggiori, con rovesci o temporali sparsi su queste ultime; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Sabato 12 e domenica 13: ancora molte nubi sulle aree alpine, prealpine e sulle due isole maggiori, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in parziale attenuazione serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.