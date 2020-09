Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: la prossima settimana temporali anche intensi

Il tempo previsto sull’Italia domani, domenica 20 settembre, e nei prossimi giorni, fino a venerdì 25: il bollettino fornito dal Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare.

Domani al Nord cielo molto nuvoloso sulle regioni occidentali nonche’ sulle restanti aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli rovesci e temporali sparsi, tendenti a divenire diffusi dal pomeriggio sulle aree alpine e prealpine centroccidentali e sulla Liguria; velature anche spesse sul resto del settentrione, ma in un contesto asciutto. Centro e Sardegna: sulla Sardegna molte nubi, a tratti compatte, con deboli rovesci sparsi e locali temporali, in riduzione dalle ore serali. Estesa copertura medio-alta sul resto del centro, tendenti ad assumere carattere cumuliforme dal tardo mattino sulle regioni tirreniche ed aree interne adriatiche, con rovesci o temporali sparsi, in estensione serale sul resto del centro peninsulare. Sud e Sicilia: cielo poco nuvoloso, salvo formazione di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi dell’appennino con qualche locale rovescio pomeridiano associato. Da fine giornata aumenta la copertura su Molise, alta Campania e Puglia settentrionale, dove sono attesi locali rovesci. Temperature: minime in flessione al nord-ovest, Puglia salentina, Basilicata e Calabria ioniche; in tenue rialzo su Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana, Umbria e sui restanti rilievi appenninici centrali e meridionali; senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione su Liguria occidentale, Sardegna, coste campane e sulla Basilicata tirrenica; in aumento su Piemonte, Lombardia, appennino centrosettentrionale, restanti zone del meridione peninsulare e sulla Sicilia settentrionale; stazionarie sul resto del Paese. Venti: da deboli a moderati intorno sud-ovest sulla Sardegna; generalmente deboli sul resto del Paese, variabili al nord, dai quadranti settentrionali sulle aree ioniche e di provenienza meridionale sulle restanti regioni del centro-sud. Mari: mosso lo Jonio; da poco mossi a mossi il mar Ligure, mare e canale di Sardegna; generalmente poco mossi i restanti bacini, ma con moto ondoso in intensificazione dal pomeriggio sul Tirreno occidentale.

Lunedì 21 al Nord cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, in attenuazione serale sulla Sardegna. Sud e Sicilia: estesa nuvolosita’ cumuliforme su tutto il meridione, con rovesci o temporali sparsi, in diradamento dal pomeriggio sulle regioni adriatiche e ioniche. Temperature: minime in diminuzione sulla Sardegna, stazionarie al nord-ovest, aree alpine e prealpine, in aumento sul resto del Paese; massime in aumento sulle aree alpine occidentali, coste della Liguria, Toscana settentrionale, aree costiere adriatiche e ioniche peninsulari; stazionarie sul resto del nord-ovest; in diminuzione sul resto del Paese. Venti: da moderati a forti occidentali sulle regioni tirreniche; da deboli a moderati orientali sulle regioni adriatiche e meridionali sulle aree costiere ioniche; deboli variabili sul resto del Paese. Mari: da poco mossi a mossi, il mar Ligure, mare e canale di Sardegna, Tirreno, stretto di Sicilia e Jonio; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Martedì 22: cielo molto nuvoloso o coperto al centro-nord e Campania ed estesa nuvolosita’ cumuliforme sul resto del Paese, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosita’ compatta sull’Emilia-Romagna, regioni adriatiche centromeridionali, regioni ioniche e Sardegna meridionale, dove il cielo diverra’ poco nuvoloso o velato.

Mercoledì 23: molte nubi compatte al nord-ovest, regioni alpine e regioni tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosita’ compatta su Emilia-Romagna, regioni adriatiche centrali e regioni meridionali. Dalla serata intensificazione dei fenomeni sul nord-ovest, levante ligure ed alta Toscana.

Giovedì 24 e venerdì 25: giovedi’ molte nubi compatte al nord-ovest, regioni alpine e Toscana, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, localmente anche intensi; estese e spesse velature sul resto del centro-nord; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dal pomeriggio estensione ed intensificazione dei fenomeni al resto del nord e Toscana. Nella giornata di venerdi’ molte nubi compatte al nord, e sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi ed intensi, in estensione dal pomeriggio anche a resto delle regioni centrali; estese velature sul resto del Paese.