Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: Ottobre inizia con instabilità e temporali

Il tempo previsto sull’Italia domani, giovedì 1 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Domani al Nord: scarsa nuvolosità sulla pianura padana, mentre sul resto del settentrione il cielo risulterà parzialmente nuvoloso. Nubi in intensificazione dalla serata su basso Piemonte, Liguria ed Appennino emiliano in successiva estensione alle aree di confine tra Piemonte e Lombardia e su Friuli Venezia Giulia con associati fenomeni a prevalente carattere di rovescio. Fenomeni che sulla Liguria risulteranno anche temporaleschi e localmente intensi. Centro e Sardegna: estesa copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche peninsulari e sulle aree appenniniche, con deboli piogge che andranno gradualmente ad intensificarsi soprattutto sulla parte settentrionale della Toscana; cielo generalmente poco nuvoloso altrove. Sud e Sicilia: tempo instabile sulla Sicilia con deboli rovesci e temporali in graduale estensione dal settore occidentale a quello ionico e con parziale interessamento anche della parte meridionale della Calabria; nubi in aumento sulle restanti regioni del meridione con deboli piogge su Campania e Puglia in esaurimento tra mattino e pomeriggio. Temperature: minime stazionarie sulle aree alpine e prealpine, Toscana, Sardegna, Abruzzo e gran parte del meridione; in tenue aumento sul resto del Paese. Massime in calo su Toscana e gran parte delle regioni settentrionali; stabili altrove. Venti: in prevalenza deboli e di direzione variabile. Mari: mossi canale di Sardegna e stretto di Sicilia; poco mossi i restanti mari, con moto ondoso in aumento su mar Ligure e mare Adriatico.