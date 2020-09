Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani temporali “diffusi e intensi” da Nord a Sud

L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo sull’Italia per la giornata di domani, venerdì 25 settembre.

Domani al Nord al mattino molte nubi compatte su nord-ovest e regioni alpine centrorientali, con rovesci o temporali diffusi e intensi, cielo poco nuvoloso o velato altrove; dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta a partire dalle regioni occidentali, in serata ancora addensamenti compatti sul Triveneto, accompagnati da rovesci o temporali diffusi.

Centro e Sardegna: molte nubi sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi e intensi, in graduale attenuazione dalla serata; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Centro.

Sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti su Campania, Basilicata, Calabria tirrenica e aree appenniniche, con rovesci o temporali anche intensi; estesa nuvolosità cumuliforme su Sicilia e Calabria meridionale, con deboli fenomeni sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sulle altre regioni.

Temperature: minime in diminuzione al nord-ovest e sulla Sicilia centromeridionale, in aumento su Triveneto, Emilia-Romagna centromeridionale, e sul resto del centro-sud; massime in aumento su puglia centromeridionale, Basilicata ionica, Calabria e Sicilia, in diminuzione anche sensibile sul resto del Paese.

Venti: moderati sudoccidentali in rinforzo fino a burrasca, su Sardegna, coste tirreniche e coste adriatiche.

Mari: da molto mossi ad agitato il mar Ligure, il mare di Sardegna; da poco mossi a mossi i restanti mari.