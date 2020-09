Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani ancora rovesci o temporali al Sud

Il tempo previsto sull’Italia domani, martedì 29 settembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord previsti addensamenti compatti sui rilievi alpini confinali, con deboli nevicate oltre i 2500 metri; bel tempo sul resto del settentrione, anche se con aumento delle velature dal pomeriggio.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Sardegna centroccidentale, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro, con aumento delle velature dal pomeriggio.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia tirreniche, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, in attenuazione serale; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del meridione, in diradamento dal pomeriggio.

Temperature: minime in aumento al nord-ovest, marcato lungo l’arco alpino occidentale, sulla Sardegna e sulle aree costiere delle regioni centrali tirreniche; stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese;- massime in aumento anche sensibile su tutto il paese.

Venti: da moderati a forti dai quadranti occidentali su Sardegna, Calabria e Sicilia; da deboli a moderati dai quadranti settentrionali sulla Puglia; generalmente deboli variabili sul resto del paese.

Mari: da mossi a molto mossi il mare e canale di Sardegna, il Tirreno, lo stretto di Sicilia e lo Ionio; Da poco mossi a mossi i restanti mari.