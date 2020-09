Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani “fenomeni di forte intensità” al Sud

L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo sull’Italia per la giornata di domani, lunedì 28 settembre, e fino al 3 ottobre.

Domani al Nord: ancora molte nubi al mattino sul Triveneto con precipitazioni da sparse a diffuse, nevose sui relativi rilievi oltre i 1700-1800 metri; seguirà un miglioramento con ampi rasserenamenti sulle zone pianeggianti. Annuvolamenti consistenti sulla Liguria con deboli piogge associate in assorbimento dal pomeriggio, poco nuvoloso sul restante settentrione. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso su regioni tirreniche, Umbria e restanti aree appenniniche con rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi sull’isola e sul Lazio. Riduzione da fine giornata; sulle rimanenti zone estesa nuvolosità inizialmente poco significativa, ma con un nuovo peggioramento atteso dalle ore serali sull’Abruzzo. Sud e Sicilia: moderato maltempo con precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia settentrionale e occidentale; i fenomeni saranno più diffusi e localmente di forte intensità dapprima sulla Campania e poi, dal pomeriggio, su Basilicata tirrenica e Calabria; poche nubi sul restante territorio dell’isola. Temperature: minime in lieve calo su Pianura padana orientale e Sardegna meridionale; in tenue rialzo su Valle d’Aosta, Piemonte, pianura lombarda, rilievi altoatesini, Toscana e aree ioniche peninsulari; stazionarie altrove; in diminuzione su Umbria meridionale, alto Lazio, Sicilia occidentale e rilievi calabresi.

Martedì 29 settembre al Nord addensamenti compatti sui rilievi alpini confinali, con deboli nevicate oltre i 2500 metri; bel tempo sul resto del settentrione, anche se con aumento delle velature dal pomeriggio. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Sardegna centroccidentale, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro, con aumento delle velature dal pomeriggio. Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Campania, Basilicata, Ccalabria e Sicilia tirreniche, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, in attenuazione serale; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del meridione, in diradamento dal pomeriggio. Temperature: minime in aumento al Nord-Ovest, marcato lungo l’arco alpino occidentale, sulla Sardegna e sulle aree costiere delle regioni centrali tirreniche; stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese. Massime in aumento anche sensibile su tutto il paese.

Mercoledì 30 addensamenti bassi su Liguria e aree costiere delle regioni centrali tirreniche, con locali deboli piovaschi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.

Giovedì 1 ottobre molte nubi su regioni alpine, Nord-Ovest e regioni tirreniche, con piogge o rovesci sparsi, in intensificazione serale su regioni alpine, levante ligure e alta Toscana; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese.

Venerdì 2 molte nubi al Nord e sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali diffusi, tendenti a divenire intensi dalla serata; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese. Dalla mattinata di sabato sensibile intensificazione dei fenomeni al Nord e sulla Toscana settentrionale, in estensione serale anche al resto delle regioni centrali tirreniche.