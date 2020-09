Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a giovedì 10 settembre: prima decade del mese di nuvole e addensamenti

Le previsioni dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia.

Domenica al nord: iniziali molte nubi compatte su alpi e prealpi, con rovesci o temporali sparsi; bel tempo sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata estensione della nuvolosità compatta anche al resto del nord-ovest e regioni alpine, con ancora fenomeni sparsi e di debole intensità, ma in sensibile intensificazione pomeridiana. Dalla serata maltempo diffuso su tutto il nord-ovest e regioni alpine, con i temporali che localmente potranno essere intensi sul nord-ovest.

Centro e Sardegna: addensamenti bassi su Toscana settentrionale; bel tempo sul resto del centro. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione. Temperature: minime in diminuzione su Liguria, Toscana, aree costiere tirreniche peninsulari ed aree alpine centroccidentali, in aumento sulle regioni adriatiche centromeridionali, aree appenniniche e Basilicata, stazionarie altrove; massime in diminuzione su aree alpine e prealpine, Liguria, Toscana e appennini centrosettentrionali, in aumento sulle regioni adriatiche meridionali, stazionarie altrove.

Lunedì: al mattino ancora cielo molto nuvoloso o coperto al nord, Toscana, Umbria e Marche settentrionali; estese velature su Sardegna e regioni ioniche, spesse con locali deboli fenomeni sulla Sicilia; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dalla serata graduale diradamento della nuvolosità compatta al nord-est.

Martedì: nuvolosità irregolare a tratti compatta, con rovesci o temporali sparsi, sulle due isole maggiori; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese.

Mercoledì 09/09/20 e giovedì 10/09/20. Mercoledì: iniziali molte nubi sulla Sardegna, con rovesci o temporali sparsi, in estensione dal pomeriggio anche al nord ovest; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese.Dalla mattinata di giovedì estensione del maltempo anche al resto del centro-nord, con i fenomeni che diverranno diffusi sulla Sardegna; ancora cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese.