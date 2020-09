Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a mercoledì 9 Settembre: l’estate è agli sgoccioli, instabilità diffusa

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia.

Sabato 5 settembre

Nord: iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con graduale aumento della nuvolosità cumuliforme su Alpi e Prealpi, accompagnati da rovesci o temporali sparsi.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Centro.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti sulla Sicilia, con rovesci o temporali sparsi; bel tempo sul resto del meridione. Temperature: minime in aumento al Nord, stazionarie o in lieve diminuzione al Sud, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento al Nord, su regioni adriatiche, Basilicata, aree interne della Campania e Sardegna orientale, in diminuzione sulla Sicilia, stazionarie sul resto del paese.

Domenica 6 addensamenti compatti su Sicilia, Calabria meridionale, con rovesci o temporali sparsi in attenuazione serale; cielo molto nuvoloso o coperto su Alpi e Prealpi, con rovesci o temporali diffusi, in estensione serale al resto del Nord-Ovest e regioni alpine; bel tempo sul resto del paese.

Lunedì 7 al mattino molte nubi su Nord e Toscana settentrionale, con rovesci o temporali diffusi e intensi; addensamenti cumuliformi sparsi sul resto del paese, con locali deboli fenomeni a ridosso delle aree montuose. Dal pomeriggio estensione del maltempo anche alla Sardegna.

Martedì 8 al primo mattino ancora molte nubi al Nord, su regioni adriatiche centrali e Sardegna, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, specie sull’isola; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese. Dal tardo mattino graduale diradamento della nuvolosità sul settore peninsulare e sulla Sicilia e contestuale intensificazione dei fenomeni sulla Sardegna. Dalla serata e per la mattinata di mercoledì 9 cielo molto nuvoloso o coperto sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi, e bel tempo sul resto del paese.