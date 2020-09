Le Previsioni Meteo per il weekend: ancora piogge e temporali sulle isole e al Sud

Previsioni Meteo – Continuerà un tempo piuttosto compromesso per tutto il fine settimana sulle due nostre isole maggiori. Persisterà, infatti, l’azione di una moderata circolazione instabile isolatasi sui mari bassi italiani e, appunto, tra le due Isole maggiori, in seguito all’affondo di un cavo depressionario Nord Atlantico sull’Ovest Mediterraneo. Un’azione instabile piuttosto circoscritta, poco incidente sui settori peninsulari, se non in forma localizzata sul basso Tirreno, occasionalmente sulle aree meridionali e fino al medio Tirreno e con qualche influenza collaterale sui settori alpini, anche su queste aree con qualche possibilità di isolati rovesci o temporali. Il resto del paese, vedrà ancora una moderata alta pressione prevalente con ampio soleggiamento e clima sempre piuttosto caldo per il periodo. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione attesa per oggi e domani.

In queste ore mattutine, le nubi più compatte e intense, stanno interessando ancora una volta diversi settori della Sardegna, in particolare il Sassarese Nord-occidentale, tra l’Asinara e Argentera, qui con rovesci e temporali, più intensi intorno all’Isola dell’Asinara e in mare aperto, ma presenti, sebbene in forma più debole e irregolare, anche nell’entroterra fino all’Oristanese. Altre nubi cumuliformi diffuse sui settore sud-orientali dell’isola, tra l’Ogliastra meridionale e l’Est Cagliaritano, anche qui con rovesci e temporali.

Attività temporalesca sullo Ionio orientale, di fronte alle coste meridionali del Reggino, nel Sud della Calabria, e fenomeni localmente anche verso le coste e la terraferma, forti in questi minuti tra Bianco, Africo e Cananello nel versane ionico Reggino, altri verso Brancaleone, Spropoli, Melito di Porto Salvo, Bova Marina. Altrove sul territorio nazionale, sole e bel tempo, salvo poche nubi medio-alte, innocue. Per le ore pomeridiane odierne, l’instabilità più accesa continuerà a interessare le due isole maggiori, i mari circostanti, i rispettivi Canali, con rovesci e temporali più diffusi e intensi, sebbene anche qui non ha tappeto, magari ci saranno senz’altro settori con fenomeni fiacchi o assenti. Addensamenti nuvolosi potranno spingersi e via via anche verso buona parte della Calabria, soprattutto versanti meridionali e tirrenici, vocalmente anche verso i settori settentrionali Lucani, pugliesi e fino al basso Lazio, con rischio anche su queste aree di locali addensamenti e qualche rovescio o temporale, ma piuttosto occasionali. Addensamenti pomeridiani possibili anche sui settori alpini e prealpini con rovesci e temporali sparsi, sul resto del paese continuerà a prevalere il bel tempo soleggiato è asciutto. Nella serata e nella notte, possibile peggioramento del tempo su Est Sardegna, tra l’Ogliastra e il Cagliaritano, con rovesci e temporali forti in mare e localmente forti anche sulle coste; ancora rovesci e temporali sui Canali delle isole maggiori, localmente sul Palermitano e Ovest Sicilia, occasionalmente qualche fenomeno debole sulle coste del Catanese, asciutto sul resto dell’Italia. Per domani, domenica 13 settembre, saranno ancora le isole maggiori a essere più interessante da instabilità, con rovesci e temporali questa volta più probabili sulla parte centro-meridionale della Sardegna e diffusamente sulla Sicilia, qui di più sui settori centro-occidentali. Qualche addensamento occasionale, soprattutto poi nelle ore più calde della giornata, tra la Lucania, il Sud Foggiano, la Campania meridionale e i settori alpini e prealpini, anche qui con qualche isolato rovescio o temporale, sempre ampiamente soleggiato e tempo asciutto sul resto del territorio. Circa le temperature, non sono attese variazioni degni di nota rispetto ai giorni passati, con valori sempre piuttosto caldi, estivi e massime mediamente comprese tra +27 e +32°C, ma qualche punta anche verso i +33/+34°C, soprattutto sulle aree peninsulari centro meridionali. Valori un po’ inferiori lungo le coste.