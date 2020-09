Le Previsioni Meteo per l’ultima decade di settembre: prospettive sempre più autunnali per l’Italia

Previsioni Meteo – Come di consueto, all’inizio di ogni mese cerchiamo di cogliere le linee guida essenziali della circolazione generale a scala euro-atlantica per l’intero mese, ossia quale potrebbe essere la circolazione prevalente. Naturalmente ci avvaliamo dei dati più sensibili in circolazione e funzionali a questo tipo di analisi, forniti direttamente dal Centro di Calcolo Europeo, senza la pretesa, però, di individuare, step per step, la collocazione delle figure bariche principali, piuttosto di individuare una efficace anomalia barica di massima. Ebbene, sulla base degli ultimi aggiornamenti proprio odierni, anche la terza decade di settembre, dopo aver già rilevato in altra sede che la seconda potrebbe presentare diverse fasi instabili, potrebbe essere caratterizzata da una ricorrente circolazione instabile di matrice atlantica verso i settori centro-occidentali del nostro bacino. Dalle simulazioni effettuate dal centro di Reading, sintetizzate nell’immagine in evidenza, emerge in maniera palese come le figure di alta pressione possano occupare con maggiore frequenza i settore centro-settentrionali europei e anche atlantici. Di converso, le medie e basse latitudini del continente, potrebbero avere maggiormente confidenza con nuclei di vorticità di provenienza oceanica e quindi con aria più movimentata e, su determinati settori, con tempo anche ricorrentemente instabile. Ciò ovviamente non significa che sulle aree indicate come più anticicloniche non possa piovere o non ci possono essere perturbazioni e, altresì, che su quelle indicate come più cicloniche, non possa esserci qualche fase magari anche abbastanza lunga di bel tempo. Significa piuttosto che le figure bariche indicate potrebbero essere prevalenti in tutto l’arco del mese.

Incrociando tutti i dati a disposizione, viene fuori che l’area potenzialmente più incline ad azioni vorticose, potrebbe essere proprio quella mediterranea centro-occidentale, quindi gran parte dell’Italia potrebbe trovarsi frequentemente esposta ancora una volta a circolazione umida atlantica, talora semi-stazionaria mediterranea. Ne conseguirebbe che anche gli ultimi 10 giorni di settembre, potrebbero essere caratterizzati da nubi e piogge ricorrenti sul nostro territorio, più forti e più frequenti, come evidenzia anche il colore blu più marcato nella seconda cartina, sulle nostre regioni tirreniche un po’ tutte, ancora più su quelle di Nordovest, sulla Francia meridionale e anche sul Nordest della Spagna. Naturalmente, gran parte delle aree che si affacciano sul Mediterraneo, magari con esclusione soltanto della Turchia, potrebbero vedere piogge leggermente oltre la media, colorazione celeste. Sulle aree in bianco, pioggia più o meno nella norma, su quelle arancio, invece, piogge sotto norma. Un cenno anche al quadro termico, che vedrebbe temperaturaeun po’ nella norma su gran parte dell’Europa centro-meridionale e nella norma anche sull’Italia.

La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione sul lungo periodo, apportando periodici aggiornamenti.