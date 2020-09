Lite per la misurazione delle temperatura in negozio: vigilante e cliente si fronteggiano con mazza e coltello

Ieri sera i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modugno, in provincia di Bari, hanno denunciato a piede libero un addetto alla vigilanza di un esercizio commerciale del luogo ed un cliente a cui non veniva concesso di accedere nel locale poiché si rifiutava di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. I due si sono resi protagonisti di minacce reciproche e si fronteggiavano, armati rispettivamente di mazza da baseball e di coltello delle quali si sono disfatti all’arrivo dei militari. Le ricerche hanno permesso di rinvenire la sola mazza da baseball precedentemente brandita, che è stata sequestrata. Per i due protagonisti, che dovranno rispondere di minacce aggravate e porto di armi ed oggetti atti ad offendere, è scattata la denuncia alla Autorità Giudiziaria.