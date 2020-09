Luci verdi abbaglianti, suoni strani, oggetti dalle forme allungate: “invasione” di UFO a New York, ben 184 avvistamenti quest’anno

Secondo il National Ufo Reporting Center (organizzazione privata statunitense che studia gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati), nei primi 9 mesi del 2020 si sono registrati 184 avvistamenti di UFO sopra il cielo di New York.

In tutto il 2019 gli avvistamenti di Oggetti Non Identificati erano stati 151.

“Luci verdi abbaglianti“, “suoni strani“, oggetti dalle “forme allungate” sono alcune delle testimonianze riportate.

Una persona a Staten Island ha raccontato di essersi sentita “attraversare da una sensazione di calore“: “Stavo camminando, quando ho sentito un forte calore alla testa. Ho alzato lo sguardo e ho visto qualcosa volare in aria“.

“Eravamo sul tetto di casa per vedere le stelle di notte, quando a un certo punto è apparso un oggetto strano, con una luce verde. Volava a bassa quota. Poi abbiamo sentito il suono simile a quello di un aereo, ma non era un aereo,” ha raccontato un altro testimone.