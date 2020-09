Cosa è successo alla Luna del Raccolto di settembre? Quella di stasera è la Luna del Grano, gli eventi che porteranno alla Luna Blu di Halloween [INFO]

Stasera, per la prima volta in 3 anni, la luna piena di settembre si troverà in una situazione unica: si verificherà così presto nel mese – tanto da avere un nome diverso dal solito – da preparare il terreno per due lune piene ad ottobre, con una rara “Luna Blu” nella notte di Halloween.

La luna piena di settembre 2020 scoccherà alle 7:22 (ora italiana) di domani, mercoledì 2 settembre. Solitamente, la luna piena di settembre è nota come Luna del Raccolto, poiché tipicamente è il plenilunio più vicino all’equinozio d’autunno. La Luna del Raccolto è una delle più famose dell’anno e secondo la leggenda, brilla luminosa tutta la notte, permettendo ai contadini di raccogliere le loro colture fino a tarda notte. Quest’anno, l’equinozio cade il 22 settembre e questo fa sì che il plenilunio dell’1 ottobre sia la Luna del Raccolto del 2020. Come per qualsiasi altro plenilunio, la luna piena di settembre apparirà piena per 3 giorni consecutivi, fino al mattino di giovedì 3 settembre.

Quindi quest’anno, il plenilunio di settembre prende il nome di Luna del Grano, quello dell’1 ottobre prende il nome di Luna del Raccolto e quello del 31 ottobre sarà la Luna del Cacciatore. Ma al plenilunio del 31 ottobre si adatta anche il nome di Luna Blu. In realtà, questa definizione ha due significati: può essere la seconda luna piena in un mese con due pleniluni (come in questo caso) oppure la terza luna piena in una stessa stagione astronomica con 4 lune piene (rispetto alle solite 3). Quindi quella di Halloween sarà la Luna Blu del Cacciatore.

Un mese lunare, ossia il tempo tra due lune piene, è lungo circa 29,5 giorni, mentre la maggior parte dei mesi ha una lunghezza maggiore. Ecco perché, la maggior parte dei mesi ha solo un plenilunio. In alcuni anni, tuttavia, ci sono due lune piene nello stesso mese e la seconda è spesso chiamata Luna Blu. In molte culture dell’emisfero settentrionale, la luna piena di ogni mese deve il suo nome ad un fenomeno naturale o stagionale specifico. Ma quando ci sono due lune piene nello stesso mese, la seconda non ha un nome proprio. Così nel tempo, il termine Luna Blu è diventato un sostituto per questa luna piena “extra”. In questo modo, gli altri 12 pleniluni mantengono il giusto posto in relazione a solstizi ed equinozi.

Altri nomi per la luna piena di settembre

Esistono anche altri nomi per il plenilunio di settembre, tra cui Luna della Frutta e Luna dell’Orzo. L’Almanacco dell’agricoltore ha iniziato a pubblicare i nomi che gli indigeni americani davano alle lune piene negli anni ’30. Nel corso del tempo, questi nomi sono diventati ampiamente conosciuti e utilizzati. Secondo questo almanacco, come luna piena di settembre e ultima luna piena dell’estate, le tribù degli Algonquin negli attuali Stati Uniti nordorientali la chiamavano Luna del Grano poiché era il tempo di raccogliere le colture di base, come grano, zucche, fagioli e riso selvatico. I nomi europei per questo plenilunio, invece, sono Luna della Frutta, dovuto al fatto che una serie di frutti maturano con la fine dell’estate, e Luna dell’Orzo, dovuto alla raccolta e alla trebbiatura dell’orzo.

Un altro nome particolare per il plenilunio di settembre è Luna OSIRIS-REx, in onore dell’omonimo veicolo spaziale della NASA lanciato l’8 settembre del 2016. Attualmente OSIRIS-REx si trova presso l’asteroide Bennu e porterà campioni da studiare nei laboratori sulla Terra. Il veicolo ha completato la sua seconda prova di raccolta di campioni l’11 agosto 2020, avvicinandosi a circa 40 metri dalla superficie di Bennu. Per il 20 ottobre, il veicolo dovrebbe toccare la superficie dell’asteroide per alcuni secondi e raccogliere i campioni, che poi consegnerà sulla Terra nel settembre del 2023.