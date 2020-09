Lutto nel mondo dell’astrofisica: morto il cosmologo e matematico britannico John David Barrow

E’ morto ieri sera nella sua casa di Cambridge all’età di 67 anni, a causa di un tumore, l’astrofisico, cosmologo e matematico britannico John David Barrow, studioso del concetto di infinito, della Teoria del tutto, del destino dell’Universo e della sua origine e dei particolari rapporti numerici che stanno alla base del cosmo e della vita umana.

Professore di Scienze matematiche nel Dipartimento di matematica applicata e fisica teoretica dell’Università di Cambridge, Barrow è famoso a livello internazionale per il libro scritto con Frank J. Tipler “Il principio antropico” (Adelphi, 2002; edizione originale del 1986), dove ha illustrato una delle ipotesi più celebri sul problema della posizione dell’uomo nell’Universo.

Barrow è stato anche direttore del Millennium Mathematics Project, un programma per migliorare l’apprezzamento delle scienze matematiche e delle loro applicazioni.

Autore di 300 pubblicazioni in materia di cosmologia e astrofisica, Barrow ha ottenuto riconoscimenti come il Locker Prize for Astronomy, la Kelvin Medal of the Royal Glasgow Philosophical Society e diverse lauree honoris causa.