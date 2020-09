Maculopatia, #salvarelavistasipuò: “Non serve una magia, basta una cura adeguata. Salvare la vista si può”

Bayer sceglie il linguaggio semplice di un video emozionale per comunicare alle persone affette da maculopatia che, attraverso una terapia appropriata, è possibile tornare ad avere una qualità di vita soddisfacente e appagante. In sintesi, una vera e propria “magia” della normalità.

Ed è proprio sul tema dell’incanto e della meraviglia che ruota l’impostazione del video. I protagonisti sono un nonno, che inizia ad accusare problemi di vista, e il proprio nipote che, per farlo tornare quello che era e proteggere la qualità del tempo da spendere insieme, decide di ricorrere alle proprie capacità “magiche”, dando vita a un paio di occhiali “straordinari”, con una foggia singolare e al tempo stesso giocosa.

Il nonno, dal canto suo, ha già deciso di intraprendere un percorso di cura con il supporto di uno specialista, che gli permette, già in breve tempo, di migliorare la propria vista. Ciononostante, pur di non deludere il nipote riguardo alle proprietà prodigiose degli occhiali che gli ha donato, decide di non toglierli più, facendosi coinvolgere dalla “magia” del nipotino.

Un altro messaggio che emerge dal video è l’importanza di stare vicino alle persone con maculopatia, non lasciarle sole, perché l’empatia, oltre alle terapie mediche, può avere effetti sorprendenti.

Realizzato da Friendz e 16Noni, il video sfrutta gli stessi canali della campagna #salvarelavistasipuò, partita a luglio: un sito di contenuti e servizi Paginemediche.it e una pagina Facebook, dedicati ai pazienti, ai loro familiari e ai caregiver, per saperne di più sulla malattia e sui diritti dei pazienti stessi, acquisendo le conoscenze necessarie per gestire nel migliore dei modi la patologia.

Il valore del video è quello di trattare in modo “giocoso” e positivo temi seri e delicati come le maculopatie, patologie croniche e degenerative che ogni anno colpiscono molte persone, compromettendone la qualità di vita.

Il trattamento delle maculopatie è sensibilmente migliorato negli ultimi anni, con l’introduzione dei farmaci anti-VEGF (somministrati tramite iniezioni intravitreali), che si sono dimostrati efficaci nello stabilizzare o perfino migliorare l’acuità visiva, oltre che la qualità di vita dei pazienti.