Mal di testa, la causa potrebbe essere il microbiota: l’asse intestino-cervello ha un ruolo chiave

Un’alterazione del microbiota può essere tra le cause dell’emicrania, che è ritenuta la prima causa di disabilità tra gli individui di età inferiore ai 50 anni dalla Global Burden of Disease (GBD). Oggi sono numerosi gli studi che mostrano che un numero elevato di disturbi gastrointestinali può essere collegato al verificarsi dell’emicrania, suggerendo un ruolo chiave del microbiota, cioè l’insieme di quei batteri “buoni” che convivono con l’uomo nel suo intestino, nell’insorgere dell’emicrania attraverso l’asse intestino–cervello. Per esempio, un recente studio della South China University of Technology dimostra che nei pazienti con emicrania la composizione del microbiota è meno varia, in termini sia di genere che di specie.

Si tratta di una scoperta rilevante perché mostra come l’uso di probiotici che ripristino l’equilibrio tra specie batteriche differenti, ricostruiscano l’integrità della barriera intestinale e che siano dotati di influenza sui meccanismi dell’umore (psicobiotici) possano rappresentare un valido aiuto in molte forme di emicrania.

A questo è tema è dedicato il corso di aggiornamento medico-scientifico in modalità webinar “Microbiota intestinale, asse intestino-cervello e cefalee: dallo stato dell’arte alle terapie integrate“, in programma il 19 settembre. L’evento è organizzato da Bromatech s.r.l., azienda leader nella ricerca e nello sviluppo di prodotti per la salute a base di microrganismi, con il patrocinio della Società Italiana di Biologia sperimentale.

Questo evento è il primo di un ciclo che prevede altri due appuntamenti, il 22 settembre e il 24 ottobre, in cui alcuni dei maggiori esperti internazionali illustreranno nuovi studi scientifici che individuano tra le cause di diverse malattie un’alterazione della comunicazione tra sistema nervoso enterico, già definito dalla scienza un “secondo cervello”, e il cervello superiore, provocata proprio da uno squilibrio nella composizione del microbiota.