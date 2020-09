Forte maltempo in Arabia Saudita dove una tempesta ha colpito il Paese. In generale l’Africa in queste settimane sta vivendo situazioni meteorologiche estreme: oltre alle piogge torrenziali e alle alluvioni che hanno interessato il Sudan e gli Emirati Arabi Uniti, una tempesta ha colpito l’Arabia Saudita.

Ecco le immagini in un VIDEO: