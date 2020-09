Maltempo Bologna: strade invase dall’acqua, salvate famiglie bloccate in auto a Rastignano

Un violento temporale si è abbattuto sul Bolognese tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri: molte le strade invase dall’acqua, con allagamenti diffusi in garage e scantinati, numerosi gli alberi e i rami spezzati dal vento.

Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco: a Rastignano i pompieri, con l’aiuto dei sommozzatori, hanno tratto in salvo due famiglie che erano rimaste bloccate nelle loro auto, in panne per l’acqua alta.

Anche l’asse attrezzato di Bologna si è allagato e alcuni automobilisti hanno avuto difficoltà, in particolare nel tratto di via Sandro Pertini.

In via Olmetola, i Vigili del Fuoco hanno dovuto rimuovere alberi e rami pericolanti. A San Lazzaro, in via Colombara, sono state impiegate le motopompe per prosciugare cantine e garage invasi da 30 cm d’acqua.