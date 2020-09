Maltempo Campania: a Salerno domani le scuole saranno aperte, chiusi parchi, ville e cimitero comunale

Si e’ riunito a Palazzo di Citta’ il COC – Centro Operativo Comunale, convocato dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, alla presenza degli assessori Eva Avossa (Pubblica Istruzione), Angelo Caramanno (Ambiente e Sport) e Mimmo De Maio (Urbanistica e Mobilita’), dei dirigenti di settore, della Protezione civile comunale e del comandante della Polizia municipale Antonio Vecchione. E’ stata disposta, per domani martedi’ 29 settembre, l’apertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione dell’istituto XX Settembre che sara’ inagibile per alcuni giorni a causa di infiltrazioni. Nel corso dell’incontro e’ stata annunciata anche la richiesta dello stato di emergenza che verra’ disposto dopo aver quantificato, nel dettaglio, tutti i danni – alla pubblica illuminazione, al patrimonio arboreo, alle strade etc – verificatisi in questi ultimi giorni a causa del forte maltempo. Domani, inoltre, resteranno chiusi parchi, ville e il cimitero comunale per ulteriori verifiche.