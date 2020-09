Maltempo Campania, Irpinia in ginocchio: fiume di fango e detriti a Monteforte Irpino, paura ed evacuazioni a Sarno [FOTO]

Il forte maltempo che sta colpendo la Campania sta provocando piogge torrenziali e forti venti, oltre al tornado che si è abbattuto su Casal di Principe, nel Casertano. Nella regione, si registrano picchi d 121mm a Summonte (Avellino), 104mm a Montevergine.

Forti disagi e danni ad Avellino e provincia in seguito alle forti piogge. Desta preoccupazione la situazione a Monteforte Irpino, dove un fiume di fango e detriti ha colpito il centro dell’Avellinese trascinando anche alcune auto (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Strade allagate anche ad Avellino, a Celzi di Forino, ad Atripalda.

Criticita’, disagi alla viabilita’ e allagamenti si registrano in tutta la provincia di Salerno. A Sarno, Vicolo San Sebastiano e Corso Umberto I sono invasi da fango e detriti. E’ stata attivata la macchina dei soccorsi ed è scattata l’evacuazione per le famiglie che risiedono in una parte del centro storico e in via Bracigliano. Centinaia le persone che dovranno lasciare, a scopo precauzionale, le proprie abitazioni. L’allarme e’ scattato intorno alle 17 in seguito alle abbondanti precipitazioni cadute sulla provincia di Salerno. A Sarno, comune che nel 1998 fu colpito da una tragica frana, la pioggia ha provocato smottamenti che sono venuti a valle dalla collina recentemente colpita da un vasto incendio. “Stiamo sulle terribili conseguenze degli incendi“, ha scritto sui social il primo cittadino, annunciando l’inizio dell’evacuazione. “Agevolare le operazioni di soccorso, supporto ed evacuazione. Non sostare lungo le strada interessate con le auto”. La scuola Baccelli restera’ aperta per l’accoglienza. Tutte le altre scuole, invece, nella giornata di domani resteranno chiuse a Sarno per l’allerta maltempo.

Tutto l’Agro nocerino-sarnese e’, comunque, sott’acqua. Preoccupano le frane nei comuni di Cava de’ Tirreni, Castel San Giorgio, Bracigliano. I vigili del fuoco stanno intervenendo in ogni dove insieme alle squadre della Protezione civile. Alberi pericolanti a Capaccio, Bellizzi, Fisciano. Questi ultimi due comuni sono interessati anche da allagamenti. A Salerno citta’, tanti gli interventi dei vigili del fuoco ma di minore gravita’. Una trentina gli episodi, riguardanti soprattutto caduta di intonaci e allagamenti di scantinati. Intanto, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha convocato il Centro Operativo Comunale (COC) per le ore 19.15. Il primo cittadino sta valutando, infatti, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani lunedi’ 28 settembre. Al termine della riunione, all’esito delle opportune valutazioni con i tecnici e i dirigenti dei settori interessati, verra’ formalizzata la decisione.

A Baronissi, il sindaco Gianfranco Valiante “a causa dell’allerta meteo che ha gia’ procurato notevoli danni in citta’ con la caduta di numerose alberature, ha disposto la chiusura per domani 28 settembre di tutte le scuole di ogni ordine e grado della Citta’. Raccomandiamo a tutti i cittadini di non uscire di casa se non strettamente necessario“. Scuole chiuse anche a Nocera Inferiore.

Scuole chiuse domani a Caserta. Lo annuncia il sindaco Carlo Marino che a breve firmerà un’ordinanza per la chiusura delle scuole comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado nella giornata di domani, lunedì 28 settembre, “per consentire la verifica degli edifici e delle aree a verde degli istituti“. Restano escluse dall’ordinanza sindacale, sottolinea il sindaco di Caserta, “le scuole private, le cui responsabilità di verifica e controllo spettano ai titolari, e le scuole secondarie di secondo grado, di competenza della Provincia. La bomba d’acqua che si è abbattuta oggi pomeriggio sulla città e le previsioni per la notte – spiega Marino – non ci lasciano tranquilli. Prima di far rientrare bimbi e ragazzi in classe dobbiamo essere certi che le scuole siano perfettamente in ordine. La sicurezza dei nostri figli viene prima di tutto”, conclude il primo cittadino di Caserta.

“Frane, esondazioni, trombe d’aria. Il maltempo mette la Campania sotto acqua e fango. Una regione che si conferma dai piedi di argilla. Le allerte scattate in queste ore non possono non richiamare ad una riflessione sul rischio idrogeologico e le conseguenze del cambiamento climatico sempre piu’ evidenti sul nostro territorio, in cui questi fattori spesso sono stati ignorati o sottovalutati e la prevenzione stenta a partire. E’ necessario recuperare anni di ritardi negli interventi”. Cosi’, in una nota, Mariateresa Imparato presidente Legambiente Campania. “La dimensione dei problemi che vediamo nei territori legati alla fragilita’ idrogeologica della Campania aggravata dagli incendi, ad una pianificazione e ad una espansione urbanistica che spesso non ne tiene conto e a un clima che sta cambiando, e’ tale da obbligare a un cambio di strategia e di velocita’ degli interventi di messa in sicurezza dei territori e dei cittadini campani”, sottolinea.