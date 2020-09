Maltempo Campania, piogge torrenziali con picchi di 95mm e raffiche di 130km/h: tornado a Casal di Principe, danni ingenti [VIDEO]

Oltre ad aver colpito il Lazio provocando un’alluvione a Nettuno e diffusi allagamenti ai Castelli Romani, il maltempo sta colpendo duramente anche la Campania, dove si registrano piogge torrenziali, forti venti e persino un tornado. Il tornado si è abbattuto su Casal di Principe, in provincia di Caserta, provocando danni ingenti, come dimostra il video in fondo all’articolo, registrato da Ernesto Biffaro.

Tra i dati pluviometrici più significativi aggiornati alle 17:40, segnaliamo: 95mm a Summonte, 85mm a Monteforte Irpino, 64mm a Pignataro Maggiore, 60mm a Pannarano, 58mm a Nocera Inferiore, 57mm a Serino, 54mm a Marano, 52mm ad Avellino, 50mm a Caserta, 49mm a Pagani, 45mm a Napoli. A Napoli, il vento ha raggiunto raffiche di 94km/h mentre a Monte Procida le raffiche hanno raggiunto i 130km/h.

Segnalati numerosi allagamenti nell’area flegrea. Segnalati allagamenti in via Rosini a Pozzuoli, al Rione Toiano ad Arco Felice. Problemi per la circolazione stradale anche a via Napoli, a Licola e nelle zone collinari di Cigliano e San Vito. A Quarto il centro Ipercoop di Quarto Nuovo in via Masullo è stato invaso dall’acqua: il centro commerciale è stato costretto a chiudere con fuggi fuggi generale.

“Agro nocerino sarnese sott’acqua. Danni in tutto il territorio. Allagate aziende agricole invase da acqua e detriti”. Lo rende noto Coldiretti Salerno che sta monitorando costantemente la situazione. “Il maltempo ha sradicato piante, divelto serre, allagato produzioni in pieno campo. Il Comune di Castel San Giorgio e’ alle prese con frane che interessano la fascia Pedemontana di Torello e Cortedomini – sottolinea Coldiretti – Allagamenti a Pagani e San Marzano, sott’acqua Sarno e Scafati. E’ presto per fare una stima dei danni”. I tecnici di Coldiretti, coordinati dal direttore Enzo Tropiano, sono al lavoro per la prima assistenza alle aziende agricole nelle zone colpite.

Il sindaco di Bacoli, in seguito al prolungamento dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile ha deciso di tenere chiuse domani le scuole di ogni ordine e grado. La decisione è scaturita dopo aver consultato il COC (Centro Operativo Comunale), a tutela di alunni, famiglie e personale della scuola.

Tornado a Casal di Principe, danni ingenti [VIDEO]

Credit video: Ernesto Biffaro