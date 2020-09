Maltempo Campania, raggiunti 118mm nel Salernitano: smottamento a Nocera Superiore, sgomberate 18 famiglie [FOTO]

Il sindaco di Nocera Superiore (Salernitano), Giovanni Maria Cuofano, ha emanato un’ordinanza precauzionale di sgombero per 18 famiglie di via Cupa Belvedere, zona pedemontana interessata quest’oggi da uno smottamento a seguito delle piogge che hanno colpito la provincia (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Proprio la provincia di Salerno è stata la più colpita dalle piogge oggi. Tra i dati pluviometrici più importanti in Campania, segnaliamo: 118mm a Castiglione del Genovesi, 66mm a Fisciano, 64mm a San Bartolomeo in Galdo, 40mm a Baselice, 33mm ad Alife.

La strada di via Cupa Belvedere e’ interessata in queste ore da lavori urgenti di pulizia da fango, massi e tronchi d’albero venuti giu’ dalla collina prospiciente dove, una decina di giorni fa, sono stati appiccati una serie di incendi dolosi.

Coloro che lo riterranno opportuno, potranno fruire del centro polifunzionale di via Russo, allestito per l’occasione come centro di accoglienza provvisorio, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza delle rispettive abitazioni. “Lungo la strada interessata stanno lavorando mezzi e uomini inviati da Italo Giulivo, Direttore dell’Unita’ di Crisi della Regione Campania, con il quale ho avuto uno dei primissimi contatti”, spiega il sindaco Giovanni Maria Cuofano, giunto sul posto pochi minuti dopo la colata insieme alla Polizia Locale ed al nucleo comunale di Protezione Civile. “La zona colpita e’ la stessa dove qualche criminale aveva appiccato incendi la scorsa settimana, ma a determinare lo smottamento sono state anche le deviazioni ad alcuni corsi d’acqua naturali rilevate durante il sopralluogo con i tecnici. La situazione e’ sotto controllo e gestita con tranquillita’, ma dopo un confronto con i tecnici della Regione giunti sul posto per un sopralluogo abbiamo ritenuto di optare per lo sgombero cautelativo delle famiglie residenti in vista di ulteriori piogge previste durante la notte”.