Maltempo: Capri ancora isolata, onde fino a 3 metri

Dopo la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta la scorsa notte sull’isola di Capri, nonostante una breve tregua, le onde continuano a persistere fino a un’altezza di circa 3 metri: restano di conseguenza ancora sospese tutte le corse marittime per la terraferma e per l’isola.

Nelle prossime ore la situazione potrebbe cambiare: è stato annunciato che a decidere le partenze dall’isola e da Napoli saranno gli stessi comandanti delle unità marittime, aliscafi, traghetti e navi Caremar. Saranno loro a stabilire se le condizioni del mare potranno consentire la traversata in sicurezza.