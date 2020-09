Maltempo: Capri isolata, senza collegamenti a causa delle onde alte fino a tre metri

Capri è isolata a causa del maltempo. Dopo la bufera della scorsa notte ed un pallido sole in prima mattinata, l’isola è rimasta priva di collegamenti marittimi. Il vento proveniente da ovest /nord-ovest con velocita’ fino a 18 nodi e mare agitato con onde che hanno superato i 3 metri di altezza non hanno consentito neanche ai traghetti della Caremar la navigazione in sicurezza. Nessun passeggero e’ riuscito ad arrivare o a partire dall’isola nel primo vero sabato autunnale dal punto di vista climatico.

Capri resta isolata per il Maltempo. Dopo la bufera della scorsa notte ed un pallido sole in prima mattinata, l’isola azzurra e’ rimasta priva dei trasporti marittime. Il vento proveniente da ovest /nord-ovest con velocita’ fino a 18 nodi e mare agitato con onde che hanno superato i 3 metri di altezza non hanno consentito neanche ai traghetti della Caremar la navigazione in sicurezza. Nessun passeggero e’ riuscito ad arrivare o a partire dall’ isola nel primo vero sabato autunnale dal punto di vista climatico. (ANSA). YW3-DM 26-SET-20 19:09 NNNN