Maltempo, chiude il colle del Piccolo San Bernardo: prevista neve

Come annunciato in mattina, a causa delle nevicate previste (sabato a partire dai 1.000 metri di quota), il colle del Piccolo San Bernardo, al confine tra Savoia (Francia) e Valle d’Aosta, sara’ chiuso al traffico dalle ore 14 di venerdi’ 25 settembre alle 8 di lunedi’ 28 settembre. Lo comunica l’Anas “vista la volonta’ manifestata dal gestore francese di programmare la chiusura oltre confine di Stato”. A partire da venerdi’ e fino a domenica inoltre “saranno possibili interruzioni temporanee al transito” anche lungo la strada statale 26 prima del colle del Gran San Bernardo, al confine con il Vallese (Svizzera). Anas fa sapere di aver “gia’ attivato anche per quest’anno il servizio di sgombero neve e trattamento invernale della sede stradale che sara’ operativo anche durante la finestra di maltempo imminente”.