Maltempo, ciclone sulla Sardegna: alluvione a Cagliari e strade trasformate in fiumi, venti di oltre 100km/h a Decimomannu [FOTO e VIDEO]

Sono già ingenti i quantitativi di pioggia caduti sulla Sardegna a causa del ciclone nel Mediterraneo occidentale. Al momento i settori più colpiti dell’isola sono quelli meridionali. Tra i dati pluviometrici più significativi alle ore 16, segnaliamo: 99mm a Cagliari, 85mm a Capoterra, 83mm a Carbonia, 80mm a Poggio dei Pini, 68mm a Macchiareddu, 58mm a Quartu Sant’Elena, 50mm a Sinnai, 45mm a Villasor, 42mm a Sanluri e Chia.

Una tempesta con lampi, fulmini, forti piogge e un vento che spira da nord-ovest sta colpendo Cagliari e l’hinterland, allagando le strade con acqua e fango (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo) mentre imperversano tuoni e fulmini. Per le strade si sentono le sirene dei vigili del fuoco e degli altri soccorsi chiamati dai cittadini in difficoltà. Alberi abbattuti dal vento, interi quartieri allagati e traffico in tilt con tante auto rimaste bloccate in città.

Le forti piogge hanno trasformato le caratteristiche scalette del centro storico in cascatelle. Inoltre, le raffiche hanno provocato la caduta di un grosso albero in viale Monastir, che ha bloccato il traffico, e di una jacaranda nel largo Carlo Felice. Particolarmente colpita è stata la frazione di Pirri, letteralmente finita sott’acqua. Le strade del quartiere sono state velocemente occupate da fiumi d’acqua che in breve hanno bloccato le auto. Ferma anche via dei Valenziani e la relativa immissione sull’asse mediano.

“Un ciclone alimentato dal calore dell’area occidentale del Mediterraneo che si è manifestato con temporali e raffiche di vento oltre i 100km/h (55 nodi), mentre in un’ora è caduta la pioggia di un’intera giornata autunnale, oltre 30mm“. È quanto hanno registrato gli strumenti meteo dell’Aeronautica militare della base di Decimonannu (Cagliari) nelle parole del maresciallo Marco Ariu. “Nelle prossime ore questi fenomeni andranno ad attenuarsi – aggiunge – ma per ora siamo ancora all’interno di questo piccolo ciclone sul Mediterraneo che ruota da ovest verso est”.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: