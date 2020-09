Maltempo, devastanti grandinate tra Veneto e Friuli Venezia Giulia: chicchi grossi come noci, tanti danni alle auto e alle colture [FOTO e VIDEO]

In questa giornata di maltempo che ha già prodotto una spaventosa tromba d’aria responsabile di tanti danni e disagi a Salerno e forti piogge che hanno provocato alluvioni e anche una vittima in Lombardia, anche la grandine si sta abbattendo furiosa sull’Italia, in particolare al Nord-Est. Tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, le grandinate sono state devastanti. Particolarmente colpite Tramonti di Sotto, in Friuli, e Bassano del Grappa.

A Tremonti di Sotto, i chicchi di ghiaccio hanno raggiunto dimensioni notevoli, mandando in frantumi i finestrini delle auto (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). A Bassano del Grappa e Caltrano, nel Vicentino, la grandine ha seminato distruzione tra i campi.

Un forte nubifragio si è abbattuto nella zona della Valpolicella, portando anche forti raffiche di vento. Le piogge e la grandine si sono abbattute sulle coltivazioni di kiwi e sull’uva non ancora vendemmiata. Secondo Coldiretti Veneto, le aree interessate sono Pescantina, Bussolengo dove si concentra la coltivazione di actinidia. Nell’area dei vigneti della Valpolicella non si registrano danni rilevanti. Disagi sull’Altopiano di Asiago dove a Enego i chicchi di ghiaccio grandi come noci sembravano proiettili sulle orticole in campo. Danneggiati annessi rustici e serre. Tecnici ed agricoltori sono impegnati nelle rilevazioni: a causa dei disagi molte aziende agricole impegnate domani nei mercati di Campagna Amica non potranno garantire la presenza in piazza.