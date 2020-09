Maltempo e neve: da domani possibili interruzioni sulle tratte di Piccolo e Gran San Bernardo

Anas rende noto che, in considerazione delle previsioni meteo che riportano per le prossime ore nevicate in quota con significativi apporti al suolo, a partire da domani e fino a domenica 27 settembre saranno possibili interruzioni temporanee al transito delle statali 26 della Valle d’Aosta e 27 del Gran San Bernardo sulle tratte in avvicinamento ai colli del Piccolo e Gran San Bernardo.

L’eventuale provvedimento di interdizione al traffico dei valichi potrà essere preso in via precauzionale – spiega Anas – a tutela della circolazione previo monitoraggio continuo della percorribilità delle statali in quota e in accordo con il rispettivo gestore di confine che chiuderà al transito il tracciato in gestione.

Anas ha attivato anche per quest’anno il servizio di sgombero neve e trattamento invernale della sede stradale che sarà operativo anche durante la finestra di maltempo imminente.

Un primo assaggio delle precipitazioni invernali, che ha richiesto l’intervento dei mezzi antineve, è avvenuto domenica 30 agosto al passo del Gran San Bernardo, a circa 2.450 metri sul livello del mare.

La consueta chiusura invernale del valico del Gran San Bernardo è attualmente prevista per la metà di ottobre mentre si prevede di chiudere al traffico il Piccolo San Bernardo tra la fine di ottobre e inizio novembre.