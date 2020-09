Maltempo e neve in Valtellina: lo spettacolo di Livigno imbiancata, le immagini LIVE

Allerta maltempo e neve in Valtellina e Valchiavenna.

E’ chiusa la strada per Chiareggio, in Valmalenco, dove questa estate una frana ha causato la morte di tre turisti della provincia di Varese.

Chiusa in Alta Valle la SP27 per rischio frane tra Aquilone e Tola, nel territorio comunale di Valdisotto (Sondrio).

In Valchiavenna una forte grandinata ha imbiancato le strade di San Cassiano.

Anche Livigno, posta a circa 1816 m di quota, oggi registra non solo un calo di temperature ma anche un’abbondante nevicata: a corredo dell’articolo le immagini dalla località dell’alta Valtellina.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: