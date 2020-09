Maltempo Emilia-Romagna: allerta meteo per temporali e vento da domani

“Per la giornata di domani 27 settembre sono previste piogge, anche a carattere temporalesco e con associati rovesci, in particolare nelle ore pomeridiane e serali sui settori centrali e orientali. I fenomeni saranno più intensi nelle aree costiere e potranno essere associati a raffiche di vento, fulminazioni e localmente anche grandine“: la protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo per “temporali, frane e piene dei corsi minori” valida “dalle 00:00 del 27 settembre 2020 fino alle 00:00 del 28 settembre 2020“.

“Allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori per le province di BO, RA, FC, RN; per temporali per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“.