Maltempo, forte nubifragio su Cagliari: primi rovesci dalla notte, allagamenti a Capoterra

Un nubifragio sta colpendo in queste ore la Sardegna, e in particolare l’area di Cagliari: la perturbazione in zona è giunta con i primi rovesci dalla notte.

Si segnalano allagamenti a Capoterra, già colpita negli anni scorsi da alluvioni.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ieri ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: è stata valutata per la giornata di oggi, 10 settembre, allerta rossa sui Bacini Montevecchio – Pischilappiu e il Bacino del Tirso della Sardegna e allerta arancione sulle restanti zone dell’Isola.