Maltempo, forti mareggiate sulla costa tirrenica: alberi caduti e nottata di interventi a Fiumicino, Ischia e Procida isolate [VIDEO]

Oltre ai danni prodotti sulla terraferma con alberi caduti e coperture divelte, il forte vento che da ieri sferza l’Italia sta provocando forti mareggiate lungo la costa tirrenica.

Occhi puntati anche sulla forte mareggiata in corso sul litorale romano, mentre alberi e pali caduti o pericolanti hanno costretto ad una nottata di interventi in tutto il territorio di Fiumicino con il forte vento che ha toccato anche i 90 chilometri orari sul litorale. “E’ stato soprattutto il vento a creare problemi in citta’ tra ieri pomeriggio e la notte scorsa, impegnando le nostre pattuglie e la Protezione Civile fino alle 3 del mattino”, dichiara la comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Lucia Franchini.”Nonostante l’allerta meteo arancione per la pioggia, non ci sono stati allagamenti particolari – spiega la comandante – mentre siamo dovuti intervenire in diverse strade per alberi caduti e pali pericolanti”.Gli interventi piu’ importanti sono stati in via Salvatore Cammisa, ad Isola Sacra, dove un palo Telecom alto 10 metri oscillava pericolosamente minacciando le case intorno. Per metterlo in sicurezza e’ stato necessario l’intervento di una squadra di tecnici Telecom. Diversi rami e alberi sono caduti in tutto il territorio. In via delle Tamerici, a Maccarese, un albero e’ caduto su un auto senza, per fortuna, arrecare danni al conducente. Anche in via Formoso tre alberi abbattuti dal forte vento, mentre e’ stato necessari chiudere via Moschini per alcuni pioppi pericolanti, uno dei quali di oltre 10 metri caduto. Un altro albero e’ caduto nella zona di Focene. “Dalle prime ore del mattino la situazione appare piu’ tranquilla, ma le nostre pattuglie continuano a monitorare per intervenire immediatamente in caso di criticita’ – conclude la comandante -. Ringrazio la Protezione Civile il cui supporto e’ stato preziosissimo per gestire la situazione”.

Forte vento, Ischia e Procida isolate

Per il forte vento che per tutta la notte nel golfo di Napoli ha raggiunto punte anche di 45 nodi, Ischia e Procida si trovano attualmente pressoche’ isolate, con navi ed aliscafi ormeggiati ai porti. Poco dopo le nove da Ischia e’ partita la prima nave della giornata diretta a Pozzuoli ma le compagnie di navigazione al momento non confermano ulteriori collegamenti in partenza o in arrivo. Fermi, percio’, in terraferma anche gli automezzi degli approvvigionamenti ed incertezza per i numerosi turisti che avevano programmato per oggi la ripartenza dall’isola verde. Da questa mattina anche Capri è isolata dalla terraferma. Sospesi tutti i collegamenti marittimi con Napoli e Sorrento, sia con traghetti che con mezzi veloci. Le avverse condizioni meteo-marine hanno provocato disagi non solo ai pendolari, ma soprattutto a decine di turisti costretti a rimanere nelle terra dei Faraglioni e a prolungare, forzatamente, le proprie vacanze. L’isola azzurra è stata colpita da una violenta mareggiata e sferzata da vento di ponente. Situazione difficile anche a Ischia e Procida. A viaggiare soltanto qualche nave, principalmente da Pozzuoli, ma quasi la totalità delle corse è stata cancellata. La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato prevede allerta meteo almeno fino alle 6 di domani.